timelesz橋本将生「クリスマスの予定は？」有吉にサプライズプレゼントも！「スイカゲーム ぷらねっと」を先行プレイ：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
12月14日（日）は、ゲストに橋本将生（timelesz)、矢作兼（おぎやばぎ）、石田ニコルを迎えて、「スイカゲーム ぷらねっと」を先行プレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】timelesz橋本将生「クリスマスの予定は？」有吉にサプライズプレゼントも！「スイカゲーム ぷらねっと」を先行プレイ
港区・新橋からスタート！ 『踊る大捜査線』青島刑事のようなコートを着ているトシに対し、有吉と矢作、タカのツッコミが炸裂します！
一通り“青島いじり”が終わり、番組初登場の橋本を紹介しますが、まだ横には室井さんが……(笑)。
話題はクリスマスの予定について。橋本は「12月26、27日と京セラドームでライブをさせていただくので…」とアーティストらしいコメント。「（クリスマスはライブ前日なので）しっかり寝るために何もしない」とプロ魂を見せます。
訪れたのは「焼肉 近江牛肉店 本店」。近江牛専門の精肉店が直営する焼肉店で、ショーウィンドーにいろいろな部位のお肉が並びます。
「日本三大和牛」の一つ・近江牛は、柔らかい肉質と上品な旨味が特徴。牧場から直送される品質のいいお肉を、リーズナブルに提供しています。
今回いただくのは、赤身とカルビがセットになった贅沢な焼肉ランチ。
「焼けたので召し上がりますか？」と先輩の矢作を気づかう橋本。さすがスーパーアイドルです！
みんなでお肉を味わいながら、25歳でtimeleszとして活動を始めた橋本にインタビュー。グループに加入する前は、焼肉店で働いていたそう。
ランチに続いて、人気メニュー「サーロイン焼きしゃぶ」も。
さっと炙ったお肉を生卵にくぐらせ、「うまい！」と有吉も橋本も大感動！
ここで、橋本のゲーム遍歴を紹介します。
初めてゲームをしたのは3歳の時で、「ボンバーマン」をプレイ！ 「親がやっていて一緒にやったのをすごく覚えている」とのこと。
この他、小学生の頃に初めて買ってもらったマニアックなゲームや初めて自分で買ったゲームなど、当時のエピソードとともに振り返ります。コロナ禍で「Apex Legends」にハマっていたことも。
そしてここでサプライズ！ なんと、橋本から有吉にクリスマスプレゼント！ 気になる中身は…ぜひ「TVer」で確認してください。
今回は、クリスマスムード全開でシリーズ最新作「スイカゲーム ぷらねっと」を発売前に先行プレイ！ ぐるりと広がる惑星ステージを舞台に、360°自由にフルーツを落として“大きなスイカへのシンカ”を目指します！
みんなでパーティーグッズを着用しますが、トシだけ工作を始めそう？(笑) かわいいカチューシャを付けた橋本も、とてもキュート！
スイカにシンカすると、有吉も驚く超豪華クリスマスプレゼントが！
プレイの様子は、「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
