俳優の妻夫木聡が、最終回を迎えた主演ドラマ、ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）のオフショットを公開し、話題となっている。

妻夫木は１４日、最終回の放送が終わったタイミングで自身のインスタグラムを更新。「始まりがあれば終わりがある わかってはいるけど、終わりたくないよね この涙って、どんな感情なんだろう 寂しさなのか、感動なのか、達成感なのか 人間には説明できない感情がある だからこそ、ドラマや映画が生まれるんだろう ザ・ロイヤルファミリー ご視聴ありがとうございました」と記し、撮影のオフショットをアップ。

「誰よりも愛されるドラマを作りたい、その一心でした みんなが主人公のこのドラマが、皆さんの心の中で走り続けてくれることを心から祈っております 夢は頂点 夢の続きが見られるように、頑張ります」と、ドラマの続編への期待がふくらむ言葉もつづった。

この投稿には、「ブッキー、完走お疲れ様でした 素晴らしいドラマを見せて頂きました」「久々に感動できたドラマ 続編希望！」「最高でした！！」「優しさ溢れるドラマありがとうございました」「続編待ってます」「終わってしまった…もう寂しいです」「大どんでん返しすぎましたー！」「毎回元気をもらいました」などのコメントが寄せられ。