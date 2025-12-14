シンガー・ソングライターのVaundy（25）が14日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に出演。ライブにも訪れた大物アーティストから言葉を寄せられ驚いた。

その大物アーティストとは山下達郎(72)。妻でシンガー・ソングライターの竹内まりや（70）とともにライブに行くとし、「羨ましい」とまで言わしめた。

山下からの音声メッセージが寄せられると聞いたVaundyは「マジっ！？アツッ！」と驚きの声。山下はVaundyについて「私みたいな年寄りが、25歳でしょ、彼。若い人になんだかんだ言うような分際じゃありませんけど」と話し始め「本当にエネルギッシュな人ですね。バリエーションが凄い。だってデビューして5年で何十曲ですかね。私の25歳の時なんて、本当に怠け者でしたからね。羨ましい」と語った。

また「一人で全部やっていらっしゃるのが分かります。多分バンド向きじゃないと思う。アレンジとか作曲とか、全部自分の意志でやっているので、バンド向きじゃないんですけど、彼の作品を聴いてみると、非常に人力重視の音をしていますから。19歳で始まっているから、非常に先が楽しみな人ですね」と語った。

さらに「私なんかからアドバイスできることはほとんどないんですけど、もしステージを一緒にやることがあるなら、めちゃくちゃうまい人をやるべきです。 そうすれば、一人でやっていた世界が現実に再現できる。うまい人、うまい人を見つけてやるべきだと思います。それが年寄りからの少ない助言」とした。

最後に「でも、まだ25歳ですから、まだ何も始まっていません。これからどんどんどんどん変わっていきますし、成熟していくと思います。だからあまり走りすぎないで、少しゆっくりする時も必要ではないかなっていう。ライブ見ても“うわ〜っ！”って感じでやっているから。少し息抜きがあったらいいなと思いました」と笑った。

Vaundyも山下夫妻がライブに来ると聞いて「大丈夫かなと思って。緊張しますよ。全然、紅白より緊張しますよ、正直。ここがダメだったねとか言われないかなって」と言い、実際に楽屋で話した時には「結構難しい話をしたことを覚えている。達郎さんって、気になることが多い人で、僕もそのタイプなんで、俺、こういう風になるのかなって少し思いました」と語っていた。