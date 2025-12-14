卓球の国際大会シリーズ・WTTの年間王者決定戦となるWTTファイナルズが14日に香港で行われ、男子シングルス決勝で世界ランク5位の張本智和（22＝トヨタ自動車）はパリ五輪銀メダルの同4位、トルルス・モーレゴード（23＝スウェーデン）と対戦。4−2で勝利し、大会初制覇を成し遂げた。

4度目の決勝の舞台。勝利を決めると、膝から崩れ落ち、勝利をかみしめた。岸川監督を抱き上げて喜び、最後は台上にキスして喜びを爆発させた。

前身のITTFワールドツアーグランドファイナル2018年大会以来の年間王者を狙った一戦。トリッキーなプレーを繰り出すモーレゴードを4−2で押し切った。

悲願の初優勝に「本当にうれしい気持ちと信じられない気持ちと半分半分。でもうれしい方が強いですかね」と笑顔。「やっぱり4回目ですし、何より優勝も久しぶりなのでいろいろ詰まってうれしいなと思います」と語った。

場内からは「ハリモト」コールで後押しされ、ファンへの言葉を求めらると、英語で「Very very thank you very much, everyone. And I love you」と感謝の思いを伝えた。