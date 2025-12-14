放送日時：2025年12月14日（日）22:00

ゲスト：なすなかにし

私の中の、もうひとりのワタシ。：ずっと隣にいてほしい

ゲストは、2023年のテレビ出演本数288本、“ロケのスペシャリスト”なすなかにしさん。

「ずっと一緒にいたいから」と、いとこ同士でコンビを結成してから24年、その仲良しぶりは健在！

2人がお世話になっている麒麟の川島明さんからは「ロケ中は必ず隣に座る」など、衝撃の仲良しエピソードが続出。

安定感のあるロケスタイルで遅咲きの大ブレイクを果たしたさなか、ツッコミの那須さんが2年前に脳梗塞を発症。

5時間にも及ぶ緊急手術後の那須の様子や、当時の苦悩をお二人の妻が涙ながらに告白。

「那須の帰る場所を守る」と一人ボケとツッコミに奮闘した兄の中西さん、後遺症の失語症に苦しむも過酷なリハビリも乗り越えた弟の那須さん。

大好きな相方とまた2人で漫才をすることだけを目標にがむしゃらに走り続けた2人が

今年10月にたどり着いた復帰後初漫才の舞台裏に今回TV初密着。

「相方であり、親戚でもある大好きなお兄ちゃんが隣にいたから全て乗り越えられた」

困難を乗り越えた2人の絆とコンビ愛に迫りました。