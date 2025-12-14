「着込みすぎて着膨れ」→ 回避！【ハニーズ】40・50代の相棒♡「裏起毛ブラウス」

防寒重視になりがちな冬コーデは、着膨れが気になることも……。そんな大人女性におすすめしたいのが【ハニーズ】の「裏起毛ブラウス」。着膨れを心配せずとも、1枚で暖かく着られそうです。大人に似合う上品なデザインで、オンオフ問わず活躍してくれるはず。一度着たら手放せなくなるかも。

1枚で暖かそうな裏起毛ブラウス

【ハニーズ】「裏起毛ボウタイブラウス」\2,980（税込）

「裏起毛であたたかくソフトな肌触りの裏地が付いた」（公式サイトより）ブラウス。着膨れ感なくすっきりと着られ、大人女性の着こなしに活躍してくれそうです。ボウタイデザインは見た目もグッと上品。ジャケットやカーディガンも羽織りやすく、配色によってシンプルすぎないのも魅力です。

フェミニン派におすすめしたいブラウス

【GLACIER lusso】「袖プリーツウォームブラウス」\3,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の、裏起毛ブラウス。裏地が付いていることで、こちらのアイボリーでも透けにくくなっています。首元と袖口はシャーリングデザインで、控えめな華やぎを添え冬コーデに上品なニュアンスをプラスできそう。袖には繊細なプリーツデザインが施されているのもポイントです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M