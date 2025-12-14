Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬Èá´ê¤Î½éV¡ª¡Ö¤¤¤í¤¤¤íµÍ¤Þ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡¡4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¤Ç¤Ä¤¤¤ËÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ë¡¢¹á¹Á¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ
WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥Ä¥¢¡¼¾å°ÌÁª¼ê¤¬½¸¤¦WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤Ï14Æü¡¢¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¡¢Æ±4°Ì¤Î¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ò4-2¤Ç·âÇË¡£4ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¤Ç½é¤á¤Æ¾¡Íø¤·¡¢Èá´ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡²áµî3ÅÙ¡¢WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Î·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¥ËÜ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â4ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡¢ÀäÂÐ¤ËÀäÂÐ¤ËÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤ÆÎ×¤ó¤À·è¾¡¤Ç¡¢¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤ò11-8¤ÇÀè¼è¡£¤·¤«¤·¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤Ï5-11¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÀÜÀï¤ÎËö¡¢11-9¤ÇÃ¥¼è¡£Âè4¥²¡¼¥à¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢10-12¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£Âè5¥²¡¼¥à¤ÏÀè¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤¿¤¬¡¢14-12¤ÇµÕÅ¾¡£Âè6¥²¡¼¥à¤â11-2¤ÇÏ¢¼è¤·¡¢·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸å¤Ë²ñ¾ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Ä¥ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡¢È¾Ê¬È¾Ê¬¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£4²óÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÍ¥¾¡¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íµÍ¤Þ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹á¹Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖVery very¡Ä¡ÄThank you very much everyone. Thank you¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡11·î30Æü¡Áº£·î7Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î±Æ¶Á¤«´ÑµÒ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉµÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹á¹Á¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼±ç¤¬Èô¤Ö¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥â¥È¡×¥³¡¼¥ë¤âµ¯¤¤¿¡£À¼±ç¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à»àÆ®¤ÎËö¤Ë²¼¤·¤¿¡£À¤³¦1°Ì¡¦²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬½à·è¾¡¤ò´þ¸¢¤¹¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢·è¾¡¤Ç¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£
