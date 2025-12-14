俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）最終回が１４日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

有馬記念２着に敗れたロイヤルファミリー。最終回のラストで、引退までの戦歴が明らかになった。２０２５年の有馬記念で引退するとしていたが、それを撤回し現役を続行。大阪杯、天皇賞・春を制覇。そして世界最高峰の凱旋門賞もＶ。そしてラストランとなった２６年の有馬記念で有終の美を飾った。

ネットは、日本馬がいまだ成し遂げたことのない凱旋門賞勝利に衝撃。サラリとそれが明かされ「なんかしれっと大阪杯から天皇賞春から凱旋門賞まで勝ってる…」「え！？凱旋門賞取ってる！？」「おうしれっと凱旋門賞獲ってるやんけw」「無双してて草」「２０２６年無双しとるw」「エ！？」「ロイヤルファミリー強すぎんだろｗｗｗ」「ロイヤルファミリー現役続行からの凱旋門賞馬になるんか」「強すぎやろ急に」「ファミリー化け物になってて草」「ファミリーとんでもない馬になってる 」「歴史的名馬になってる」「正真正銘のバケモンです」「偉業を数秒で表すなｗ」と驚きが止まらなかった。