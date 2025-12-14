卓球の国際大会シリーズ・WTTの年間王者決定戦となるWTTファイナルズが14日に香港で行われ、男子シングルス決勝で世界ランク5位の張本智和（22＝トヨタ自動車）はパリ五輪銀メダルの同4位、トルルス・モーレゴード（23＝スウェーデン）と対戦。4−2で勝利し、大会初制覇を成し遂げた。

勝利が決まると、膝から崩れ落ち、勝利をかみしめた。岸川監督を抱き上げて喜び、最後は台上にキスして喜びを爆発させた。

「ハリモト」コールをパワーに変えた。3−2の第6ゲーム、5連続得点とスタートダッシュに成功。「チョレイ」を連発し、一気に勝負を決めた。

前身のITTFワールドツアーグランドファイナル2018年大会以来の年間王者を狙った一戦。トリッキーなプレーを繰り出すモーレゴードとの対戦成績は1勝2敗だったが、競り勝った。

第1ゲームを11−8で先取。第2ゲームは5−11で奪い返されたが、第3ゲームを11−9で取った。接戦となった第4ゲームを10ー12で落とし、2−2で迎えた第5ゲーム。14−12でものにし、再びリードを奪った。

この日、行われた準決勝では同2位の林詩棟（20＝中国）をフルゲームの末にで下し、決勝進出を決めていた。

現行となった本大会では過去4度の出場で3度決勝に進出も、銀メダルと涙をのんだ。悲願の初優勝に向けて、「4度目の決勝進出なので、なんとしても“4度目の正直”、絶対に絶対に絶対に優勝したいと思う。優勝するしかない」と意気込んでいた。

▼張本智和 本当にうれしい気持ちと信じられない気持ちと半分半分。でもうれしい方が強いですかね。やっぱり4回目ですし、何より優勝も久しぶりなのでいろいろ詰まってうれしいなと思います