【高潮警報】秋田県・男鹿市、潟上市に発表 14日22:51時点
気象台は、午後10時51分に、高潮警報を男鹿市、潟上市に発表しました。
沿岸では、15日朝まで暴風に、15日昼前まで高波に、15日未明まで高潮に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■能代市
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■男鹿市
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□高潮警報【発表】
15日3時頃にかけて警戒
ピーク時間 15日0時頃
予想最高潮位 1.4m
■由利本荘市
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■潟上市
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□高潮警報【発表】
15日3時頃にかけて警戒
ピーク時間 15日0時頃
予想最高潮位 1.4m
■にかほ市
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■藤里町
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■三種町
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■八峰町
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
ピーク時間 14日夜遅く
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
15日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■五城目町
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■八郎潟町
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■井川町
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大潟村
□暴風警報
15日朝にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s