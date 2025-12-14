TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後10時51分に、高潮警報を男鹿市、潟上市に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】秋田県・男鹿市、潟上市に発表 14日22:51時点

沿岸では、15日朝まで暴風に、15日昼前まで高波に、15日未明まで高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夜遅く
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■能代市
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夜遅く
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■男鹿市
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夜遅く
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□高潮警報【発表】
　15日3時頃にかけて警戒
　ピーク時間　15日0時頃
　予想最高潮位　1.4m

■由利本荘市
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夜遅く
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■潟上市
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夜遅く
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□高潮警報【発表】
　15日3時頃にかけて警戒
　ピーク時間　15日0時頃
　予想最高潮位　1.4m

■にかほ市
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夜遅く
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■藤里町
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■三種町
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夜遅く
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■八峰町
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　ピーク時間　14日夜遅く
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　15日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■五城目町
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■八郎潟町
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■井川町
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大潟村
□暴風警報
　15日朝にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s