ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパは、「開運来福アフタヌーンティー」を12月1日から2026年2月28日まで提供する。

スイーツは、鳥居形チョコレートを飾ったバニラとレモンのマカロン、紅白カラーに仕上げた苺のツインシュークリーム、富士山をイメージしたチョコレートムース、葉の形に仕上げたミルフィーユ、苺と昆布ゼリー、クコの実をトッピングしたブランマンジェ、ナッツ入りビスコッティ、栗のムースをそろえる。セイボリーはBLTサンドイッチ、トマトと柑橘のサラダ、鯛のブランダード。スコーンは全粒粉と抹茶生地にセミドライのイチジクを合わせたスコーンの2種で、米と胡桃のコンフィチュール、小豆とラズベリーのコンフィチュール、自家製クロテッドクリームを添えて提供する。また、季節のケーキとしてチョコレートムース（1,800円）も提供する。中にはピスタチオムースを忍ばせ、バニラアイスクリームと苺、柑橘、プレートチョコレートを添えた。

場所はリビングルーム。提供時間は正午から午後2時半まで。料金は5,200円、グラスシャンパン付きが6,200円。いずれも税込、サービス料別。