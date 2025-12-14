巨人・大勢投手が１４日、都内で開催された「ＴＨＥ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＡＨＳホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」に出席。回の後半に最近ハマッていることなどを明かした。

２部構成のイベントで第１部はカブス・今永昇太投手と濃密な野球談議。第２部は今季同じく最優秀中継ぎ投手賞に輝いたソフトバンク・松本裕樹投手とトークしてファンを盛り上げた。ＭＣを務めた西武ＯＢの金子侑司氏から「最近一番ハマッていることは？」と問われると「節約です！」と元気に回答。「最近よく水筒を持ち運ぶようになりました。よくコンビニとかにジュースを買いに行っちゃうので、それはもったいないなと思って。水筒を持ち運んで水を入れて、水分補給して」と近況を明かした。

今オフは倍増となる年俸１億８０００万円（推定）で契約を更改。金子氏から「ジャイアンツの選手が水筒を？（笑）毎日、スタバとか飲んでそうなのに」と驚かれると「っていう生活だったので、『コレじゃあかんな』と。やめました」と心境の変化を説明した。さらに「休みの日は何を？」と聞かれると「僕は基本的にお昼までに治療に行って、お昼から夜までずっと愛犬のワンちゃんと遊ぶぐらいですね。外には本当に行かないので、ずっと家にいます。ポメラニアンを飼ってます」と笑顔で話していた。