現地12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港国際競走第8R・香港カップ（G1・芝2000m）は、圧倒的人気のロマンチックウォリアーが快勝。G1・11勝目、同レース4連覇という偉業を成し遂げた。2着には日本のベラジオオペラ。

香港カップ、勝利ジョッキーコメント

1着 ロマンチックウォリアー

J.マクドナルド騎手

「本当に特別な馬です。本当に特別。まさに怪物ですね。何と言っていいかわかりません。ただ、彼が大好きです。本当に愛しています」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第8R・香港カップ（G1・3歳上・芝2000m・1着賞金2240万香港ドル＝約4億4000万円）でJ.マクドナルド騎乗、ロマンチックウォリアー（せん7・C.シャム）が快勝した。2着に日本馬のベラジオオペラ（牡5・栗東・上村洋行）、3着にキジサナ（牝5・F.グラファール）が入った。勝ちタイムは2:02.9（良）。

日本馬、C.ルメール騎乗のローシャムパーク（牡6・美浦・田中博康）は5着敗退となっている。

香港カップ・ロマンチックウォリアーとJ.マクドナルド騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

ロマンチックウォリアーはG1・11勝目

香港の怪物、ロマンチックウォリアーがこのレース4連覇を達成、さらにはG1・11勝目をマークした。絶対的な王者が悠々とゴール板を駆け抜けた。道中は先行3、4番手の外を追走、直線で追い出しにかかると、ライバルを置き去りにした。後方から日本のベラジオオペラが迫ったもののその影を踏むことは出来ずに入線。完敗とも言える2着だった。

【全着順】

1着 ロマンチックウォリアー

2着 ベラジオオペラ・日

3着 キジサナ

4着 ガレン

5着 ローシャムパーク・日

6着 チェンチェングローリー

7着 ストレートアロン