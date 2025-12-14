◇スピードスケートW杯第4戦 最終日（2025年12月14日 ノルウェー・ハーマル）

女子500メートルで吉田雪乃（22＝寿広）が37秒65で今季初優勝を飾り、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りを確実にした。五輪代表に選出されれば初めて。W杯は通算3勝目で、今季の表彰台は11月の第1戦（米ソルトレークシティー）での3位、今大会の1本目（12日）での3位に続き3度目となった。山田梨央（28＝直富商事）は38秒24で10位、稲川くるみ（26＝光文堂インターナショナル）は38秒71で19位だった。

吉田は最終10組に登場。最初の100メートルを全体トップの10秒34で通過し、その後も力強い滑りで2位に0.18秒差をつけてフィニッシュした。盛岡市出身で、22年世界ジュニア選手権の女子500メートルで銀メダル、同1000メートルで金メダルを獲得。昨年11月の昨季第1戦500メートルでW杯初優勝をマークしていた。

日本スケート連盟は年内のW杯4大会で高い競技力を示した選手をミラノ・コルティナ冬季五輪代表に選ぶと規定。今大会の1500メートル（12日）と1000メートル（13日）でそれぞれ優勝した高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が、両種目での五輪代表を確実にしていた。

女子団体追い抜きの日本（堀川桃香、高木美帆、佐藤綾乃）は3位にとどまったものの、3戦連続の表彰台でW杯総合ポイント2位となり、五輪出場権獲得を確実とした。男子団体追い抜きの日本（佐々木翔夢、山田和哉、蟻戸一永）は5位だった。