紀ノ国屋で楽しむ冬のワイン時間♡おうちワインパーティ特集

紀ノ国屋公式オンラインストアに、冬のおうち時間を華やかに彩る「おうちでワインパーティー」特集が登場しました。スパークリングワインやチーズ、前菜セット、ピザ、アヒージョなど、食卓を一気にパーティ気分へと導くフードが勢揃い。家族やパートナーとの特別な夜にも、自分へのご褒美にもぴったりなラインナップです。キラッと泡が弾けるワインと、相性抜群のおつまみを組み合わせれば、心ほどけるひとときが楽しめます♪

泡と前菜で楽しむ冬のごちそうセット

冬の食卓を華やかに彩るのが「冬のごちそうオードブルセット（シュヴァリエクレマン ド ブルゴーニュ）」。

きめ細かな泡立ちと爽やかな酸味のスパークリングワインに、チーズ、ハム、ソーセージ、テリーヌがセットになった贅沢な内容です。

クリスマスディナーやホームパーティーにもぴったりで、華やかさをひと皿で演出できます。特別な準備がいらず、開けて並べるだけで完成する手軽さもうれしいポイント♡

ザ・メープルマニアから「お年賀限定パッケージ」数量限定発売！

軽やかな泡と相性抜群のチーズ&おつまみ

“シュワッ”と心まで弾けるような爽快感が魅力の「ブルエット ル・フリュイテ・ブリュット」。クレレット・ブランシュ種100％で造られ、フレッシュな泡立ちと軽やかな味わいが楽しめます。

乾杯はもちろん、おもてなしのシーンにもぴったりの1本です。

さらに、鮮やかなオレンジ色が映える「ミモレット ダイス 6ヵ月熟成」は、コクと甘みのバランスが絶妙。

つまむだけでワインとのペアリングが完成する万能アイテムで、おうちオードブルにも活躍します♪

ワインパーティ特集で冬の夜をもっと豊かに

紀ノ国屋オンラインストアでは、スパークリングワインのほかにもピザやナッツ、アヒージョなど、ワインがもっとおいしくなるフードを多数ラインナップ。

頑張った日のご褒美にも、大切な人との時間にも、気取らず楽しめるワインパーティを叶えてくれます。

季節の食卓を鮮やかに彩るアイテムを選んで、冬の夜をゆったりと楽しんでみてはいかがでしょうか。

おうち時間を彩るワインのある暮らしを♪

気軽で華やかな「おうちワインパーティー」は、冬の夜を特別な時間へと変えてくれます。

紀ノ国屋のオンラインストアには、ワインの魅力を引き立てるフードが揃い、自分好みの組み合わせでゆったり過ごすひとときが生まれます。

忙しい日々のご褒美にも、誰かと楽しむひとときにも、心がふっとほどけるような時間を♡季節の味わいを取り入れながら、冬ならではの贅沢な食卓を楽しんでみてください♪