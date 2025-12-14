紀ノ国屋で楽しむ冬のワイン時間♡おうちワインパーティ特集
紀ノ国屋公式オンラインストアに、冬のおうち時間を華やかに彩る「おうちでワインパーティー」特集が登場しました。スパークリングワインやチーズ、前菜セット、ピザ、アヒージョなど、食卓を一気にパーティ気分へと導くフードが勢揃い。家族やパートナーとの特別な夜にも、自分へのご褒美にもぴったりなラインナップです。キラッと泡が弾けるワインと、相性抜群のおつまみを組み合わせれば、心ほどけるひとときが楽しめます♪
泡と前菜で楽しむ冬のごちそうセット
冬の食卓を華やかに彩るのが「冬のごちそうオードブルセット（シュヴァリエクレマン ド ブルゴーニュ）」。
きめ細かな泡立ちと爽やかな酸味のスパークリングワインに、チーズ、ハム、ソーセージ、テリーヌがセットになった贅沢な内容です。
クリスマスディナーやホームパーティーにもぴったりで、華やかさをひと皿で演出できます。特別な準備がいらず、開けて並べるだけで完成する手軽さもうれしいポイント♡
軽やかな泡と相性抜群のチーズ&おつまみ
“シュワッ”と心まで弾けるような爽快感が魅力の「ブルエット ル・フリュイテ・ブリュット」。クレレット・ブランシュ種100％で造られ、フレッシュな泡立ちと軽やかな味わいが楽しめます。
乾杯はもちろん、おもてなしのシーンにもぴったりの1本です。
さらに、鮮やかなオレンジ色が映える「ミモレット ダイス 6ヵ月熟成」は、コクと甘みのバランスが絶妙。
つまむだけでワインとのペアリングが完成する万能アイテムで、おうちオードブルにも活躍します♪
ワインパーティ特集で冬の夜をもっと豊かに
紀ノ国屋オンラインストアでは、スパークリングワインのほかにもピザやナッツ、アヒージョなど、ワインがもっとおいしくなるフードを多数ラインナップ。
頑張った日のご褒美にも、大切な人との時間にも、気取らず楽しめるワインパーティを叶えてくれます。
季節の食卓を鮮やかに彩るアイテムを選んで、冬の夜をゆったりと楽しんでみてはいかがでしょうか。
おうち時間を彩るワインのある暮らしを♪
気軽で華やかな「おうちワインパーティー」は、冬の夜を特別な時間へと変えてくれます。
紀ノ国屋のオンラインストアには、ワインの魅力を引き立てるフードが揃い、自分好みの組み合わせでゆったり過ごすひとときが生まれます。
忙しい日々のご褒美にも、誰かと楽しむひとときにも、心がふっとほどけるような時間を♡季節の味わいを取り入れながら、冬ならではの贅沢な食卓を楽しんでみてください♪