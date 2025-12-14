老後の貯金700万円「釣った魚と山菜で自炊。この生活が続いていけばいいな」70歳男性の年金暮らし
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、広島県在住70歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人、妻（73歳）
居住地：広島県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の資産：預貯金700万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約5万3000円（繰り上げ受給と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：約13万8000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金約4万5000円
「持ち家がなければ厳しい状況だった」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「住居費は管理費と駐車場代で約2万円強、特段ぜいたくや病気、けがをしなければ月々の支払いはやっていける。ただ持ち家がなければかなり厳しい状況だったと思う」と語っています。
ひと月の支出は「約15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「若い時から外食は少なめ」年金で足りない支出がある場合については「貯蓄から」賄っているという投稿者。
「若い時から外食は少なめ」ではあったそうですが、年金生活となってからは「もらった物や釣った魚、山菜（つくしやたけのこ）で自炊している」とあり、自給自足のような暮らしをして食費を抑えている様子です。
「旅行でいろいろな感動ができる」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「世の中の流れ的には金（きん）の価格がここまで上がるとは思っていなかった。買っておいて現在売却すれば、食事や旅行で使える費用になったのではないかと。ただその時は金や株を買おうとは考えもしていなかったので、やむを得ず」と回答。
今の生活については「特に不満はない。年金はちゃんともらえているし、多少なりともぜいたくができている。今後もこの生活が続いていけばいいなとは思うが、自然災害が起きた時には難しいのではないかと考えることがある」とコメント。
一方で「若い時から休日、祝日関係なく働いてきた。現在はありがたいことに体に悪いところがなく、気持ちも若いままなので、旅行でいろいろな感動ができる」と自由な老後の喜びを教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)