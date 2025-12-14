[12.14 オランダ・エールディビジ第16節](アムステルダム・アレナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 30 アーロン・バウマン

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 10 オスカル・グロフ

FW 11 ミカ・ゴドツ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 41 ジェラ・アルダース

MF 21 ブランコ・バンデンボーメン

MF 28 キアン・フィツジム

MF 57 J. Johnson

FW 7 ラウール・モロ

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

Fred Grim

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 4 渡辺剛

DF 5 ハイス・スマル

DF 21 アネル・アフメドジッチ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

FW 16 レオ・ザウアー

FW 23 アニス・ハジ・ムーサ

控え

GK 1 ユスティン・バイロウ

GK 39 リアム・ボシン

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

MF 6 ファン・インボム

MF 47 タイス・クラーイエベルト

FW 10 サイル・ラリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 32 アイメン・スリティ

FW 36 ジェイデン・スロリー

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります