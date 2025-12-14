アヤックスvsフェイエノールト スタメン発表
[12.14 オランダ・エールディビジ第16節](アムステルダム・アレナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 30 アーロン・バウマン
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 10 オスカル・グロフ
FW 11 ミカ・ゴドツ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 41 ジェラ・アルダース
MF 21 ブランコ・バンデンボーメン
MF 28 キアン・フィツジム
MF 57 J. Johnson
FW 7 ラウール・モロ
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
Fred Grim
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
FW 16 レオ・ザウアー
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 6 ファン・インボム
MF 47 タイス・クラーイエベルト
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 アイメン・スリティ
FW 36 ジェイデン・スロリー
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
