エールディヴィジ 25/26の第16節 スパルタとヘーレンフェインの試合が、12月14日20:15にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。

スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、アヨニ・サントス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはエセル・グルブズ（MF）、ディラン・ベンテ（FW）、ジェイコブ・トレンスコウ（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。ヘーレンフェインのマーカス・リンデイ（MF）のアシストからジェイコブ・トレンスコウ（MF）がゴールを決めてヘーレンフェインが先制。

ここで前半が終了。0-1とヘーレンフェインがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分ヘーレンフェインが追加点。ヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからバシリオス・ザガリティス（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

56分、スパルタは同時に3人を交代。ジュリアン・バース（MF）、シュランディ・サムボ（DF）、ミッチェル・ファンベルゲン（FW）に代わりアヤウプ・アウフキル（FW）、サイード・バカリ（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）がピッチに入る。

61分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。エセル・グルブズ（MF）からマクサンス・リベラ（MF）に交代した。

70分ヘーレンフェインが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより0-3。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘーレンフェインが0-3で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はフル出場した。

2025-12-14 22:20:25 更新