ガバッと着るだけ！【Avail】大人コーデが垢抜ける♡「シャレ見えニット」

簡単におしゃれ見えを狙いたいミドル世代は、今シーズンのトレンドカラーを取り入れてみて。今回は【Avail（アベイル）】から、起毛感のあるシャギー素材で作られたネイビーニットと、リブ編みや前後差のある裾がサマ見えするレッドニットをご紹介。一点投入で垢抜ける「シャレ見え」ニットトップスは、コーデに迷ったときの救世主になるかも！

大人コーデが今っぽく垢抜けるネイビーニット

【Avail】「DFシャギーニットPO」\3,080（税込）

ふわふわのシャギー素材が今っぽ可愛いニットトップス。知的で上品な印象を与えるトレンドカラーのネイビーが、大人コーデのシャレ見えをサポート。スッキリと着られるサイズ感で、パンツともスカートともバランスよく着こなせそう。@__saxxyaxxさんによると「コンパクトなのに良く伸びる」とのこと。レイヤードも楽しめそうです。

おしゃれ上級者の冬レイヤードコーデ

「幅広く着回せる主役級アイテム」とコメントしている@__saxxyaxxさんは、ミニスカにロングブーツを合わせた最旬冬コーデを提案。白トップスを裾からチラ見せして抜け感をプラス。ミリタリー感のあるメンズっぽブルゾンをサッと羽織れば、おしゃれ上級者の着こなしを楽しめそうです。

着心地もバッチリ！ 存在感抜群のレッドニット

【Avail】「DF5GスリットHNルーズ」\2,530（税込）

明るくエネルギッシュな印象を与えるレッドカラーのニットトップス。抜群の存在感を放ち、一点投入でトレンドライクな着こなしに。程よいハイネックや袖口のリブ編みもおしゃれ見えをサポート。@__saxxyaxxさんによると「もちっとした素材感で着心地もバッチリ」とのこと。ニットのチクチク感が苦手なミドル世代にもおすすめです。

体型カバーも◎ 大人に似合う赤ニットコーデ

前後差のあるアシンメトリーな裾で、サッと着るだけでこなれた印象に。ヒップにかかるくらいの着丈があるため、体型カバーしながらおしゃれを楽しめそうです。@__saxxyaxxさんは、落ち着いた雰囲気のベージュやブラウンを組み合わせて、レッドニットの強さをまろやかに中和。大人に似合う着こなしに仕上がります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__saxxyaxx様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i