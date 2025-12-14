umbrellaが、2026年3月に東京・大阪での無料ワンマンライヴ開催、そして結成16周年を記念したワンマン公演をおこなうことを発表した。

バンドにとって初の無料ワンマンとなる＜【アンブレラとは】 ＞は、2026年3月3日(火)池袋EDGE、3月12日(木)大阪MUSEで開催。タイトルが示すとおり“umbrellaらしさ”を凝縮したセットリストが予定されており、結成16周年を迎えてさらに深みを増した4人のステージを初見のリスナーにも体感してもらえる公演となる。

これに加え、結成16周年記念ワンマン＜umbrella 16th anniversary ONE MAN 【超アマヤドリ】＞ が、大阪無料ワンマンの翌日である3月13日(金)に同じ大阪MUSEにて開催されることも決定。二日連続でのイベント開催という形で、進化し続けるumbrellaの“これから”を提示する重要な一夜となりそうだ。

◆ ◆ ◆

■umbrella メンバーコメント

16周年ワンマンも発表されました

今回は初期にやった【大アマヤドリ】というワンマンの場所OSAKA MUSE

過去を超える為【超アマヤドリ】にしてみました

16周年に向けてまだまだumbrellaを知ってもらおうと、更に楽しめるように無料ワンマンをしてみようって事になりました

初めての人でも、いつも応援してくれてる人でも気軽にいらしてくださいね

唯(Vo&G)

◆ ◆ ◆

umbrella周年ワンマン。

今回はなんと無料ワンマンも開催します！

umbrella始まって以来の無料ワンマンです。

以前から計画自体はあったものの、今回初めて無料ワンマンにチャレンジします。

そしてなんと東京大阪とです。

自分たちに対しても新しいチャレンジです。

そして大阪では2デイズ。

1日目が無料ワンマンで2日目が通常のワンマンになります。

ただワンマン2デイズ、初日が無料で2日目も同じということはきっとないと思います。

ぜひその差を体感しに来てください。

ここから始まるumbrellaをお楽しみに。

柊(G)

◆ ◆ ◆

umbrellaにとって初の無料ワンマンが決まりました。

15周年イヤーの終盤にパーっと気前よくやりたいなという気持ちで一杯です。

また、無料ワンマンの大阪公演の次の日に16周年ワンマンも開催です。

umbrellaから皆への感謝を伝える日でもあるので、是非会場に来てください

春(B)

◆ ◆ ◆

東京と大阪での無料ワンマンと、大阪にて16周年記念ワンマンが決まりました！

無料ワンマンは16年間の歴史の中でも初の試みです。この機会にぜひお越しください！そのまま周年ライヴにもぜひ！

将(Dr)

◆ ◆ ◆

◾️＜umbrella 無料ワンマン【アンブレラとは】＞ 2026年3月3日（火）EDGE Ikebukuro

OPEN 18:00 / START 18:30 2026年3月12日（木）OSAKA MUSE

OPEN 18:00 / START 18:30 【チケット料金】 前売り 0円 / 当日0円 ※税込み、ドリンク代別途

【チケット情報】

＜Aチケット＞（ピクチャーチケット No.1〜 No.100）

※2025年12月21日初台DOORS公演より物販先にてランダム配布

＜Bチケット＞

※2025年12月28日(日) からLive Pocketにて予約開始（先着）

東京公演：https://livepocket.jp/e/4w9ck （2025年12月28日(日)12:00〜）

大阪公演：https://livepocket.jp/e/4gta1 （2025年12月28日(日)12:30〜） 【入場順】Aチケット→Bチケット→当日券

■＜umbrella 16th anniversary ONE MAN 【超アマヤドリ】＞ 2026年3月13日（金）OSAKA MUSE

OPEN 17:30 / START 18:00 【チケット料金】 前売り 5000円 / 当日5500円 ※税込み、ドリンク代別途

【チケット先行抽選受付】 2025年12月14日(日) 22:00〜2025年12月28日(日) 23:59

https://livepocket.jp/e/ob7xg（先行・一般共通URL）

【一般発売】2026年1月18日(日) 12:00〜

ライヴ情報 ■umbrella 唯生誕祭 ONEMAN 〜唯 生誕祭 古都の奇人4〜

2026年2月20日(金)京都磔磔 OPEN 17:30 / START 18:00

【チケット料金】前売り 5000円 / 当日5500円 ※税込み、ドリンク代別途

【チケット先行抽選受付】 2025年12月14日(日) 23:59まで

https://livepocket.jp/e/40dgy （先行・一般共通URL）

【チケット一般発売】2025年12月21日(日) 12:00

【入場順】先行チケット→一般チケット→当日券 ■umbrella 将生誕 主催【アマヤドリ-コナトゥス-】

2026年2月25日(水) 心斎橋CLAPPER OPEN 17:45 / START 18:15

【チケット料金】 3500円 / 4000円 ※税込み、ドリンク代別途

【CAST】 umbrella、ワンダー久道、RobotMeetRobo 【チケット情報先行抽選受付】2025年12月14日(日) 23:59まで

https://t.livepocket.jp/e/u8on2 （先行・一般共通URL）

【チケット一般発売】 2025年12月21日(日) 12:00 ■umbrella 将生誕 アウトストアイベント

2026年2月25日(水) 心斎橋CLAPPER OPEN 15:40 / START 16:00

【チケット料金】 前売り 3000円 / 当日3500円 ※税込み、ドリンク代別途

【イベント内容】

・誕生日お祝いトーク

・メンバーからのプレゼント

・撮影会

【チケット先行抽選受付】2025年12月14日(日) 23:59まで

https://t.livepocket.jp/e/nmne4 （先行・一般共通URL）

【チケット一般発売】2025年12月21日(日)12:00