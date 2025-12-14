俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）最終回が１４日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

なんとか有馬記念出走にこぎ着けたロイヤルファミリー。最後の直線で一度は先頭に立ったが、椎名（沢村一樹）が所有するビッグホープが大外から迫った。２頭並んでゴールし、写真判定の末ビッグホープが勝利。ロイヤルファミリーは２着に敗れた。

椎名が生前の耕造（佐藤浩市）に渡した封筒の真相が判明する。「社長と私で最強の馬を作りませんか。ホープの種を買わせていただきたいんです。若い力の壁となるのです」と椎名。椎名が所有する繁殖牝馬・ライトニングネオと、耕造所有の種牡馬ロイヤルホープの種付依頼だった…。

ビッグホープの感動ストーリーにネットは号泣。「うわ！！この封筒の真相が！？」「うわー！！！！ここでホープがくるんだ、しかもそんな思いで作ったんだ」「このときはそういう話だったんだ…」「みんな社長のことが大好きでェ……」「社長、一枚上手だった」「これはこれですごい結末」「ホープの仔が…そう来たか」「これは予想できなかったわ」「やられた」と反響を寄せた。