有馬記念のレース終盤では高低差2メートルの急坂を上る。起伏の多いコースを駆け抜け、最後の力を振り絞った馬に栄冠が輝く。『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）最終話「ファンファーレ」では、人生の縮図のようなドラマが繰り広げられた。

失明の危機から復活したロイヤルファミリーだったが、有馬記念への道は険しかった。有馬記念の出走馬は、ファン投票と獲得賞金によって決まる。故障明けのロイヤルファミリーが選ばれるには、直近の重賞レースで1着になることが不可欠。耕一（目黒蓮）と栗須（妻夫木聡）たちロイヤル陣営は、必死に追い込みをかける。

「最後」という言葉に気持ちが込められる。ファミリーにとって引退する最後のレースで、それは限定馬主の耕一も同じだった。加奈子（松本若菜）と結婚した栗須も一線を退く。ジャパンカップの会場で、椎名（沢村一樹）に「ここで決める」と宣言した耕一の目に迷いはなかった。

クリストフ・ルメールと坂井瑠星の騎乗という話題性もさることながら、『ザ・ロイヤルファミリー』最終話では、すべてがつながって今作のテーマが浮き彫りになった。「継承」という言葉を何度耳にしたことだろう。「継承は選び取るもの」と耕一は話す。バトンを受け取ること、未来へのまなざしを私たちは感じ取ってきた。その中に、過去の全てや先達の思いが込められているからだ。

だが、それだけではなかった。今作が描く継承は、こちらの一方的な思いを超える圧倒的な熱量があった。そのことを作中の2025年の有馬記念は表現していた。耕造（佐藤浩市）が託した希望“ビッグホープ”。日高の血統で最強馬を生み出すチャレンジは、最後の最後に次世代の壁となって立ちはだかる。馬主は椎名で騎乗は隆二郎（高杉真宙）だ。

父と子の相克、子が父を乗り越える古典的なモチーフをどう描くか。自分の考えを持つ耕一を耕造は信じた。信じることが愛情の形だった。自由気ままな展之（中川大志）を椎名は止めない。馬主の仕事を通じて経営を学ばせているとも考えられる。なかでも、本当の教育であり、我が子に対する愛情は背中を見せることだった。

ビッグホープの大逆転によって展之は甘い考えを打ち砕かれ、耕一には続ける理由ができた。椎名と耕造は、自分たちの馬で息子たちと勝負しただけで、何一つ強制したり、無理強いする要素はなかった。けれども、継承する側に対して、安易にやめることも軽々しく扱うことも許さない姿勢を示し、息子たちの自覚を促した。

「夢」について付け加えるなら、平良（津田健次郎）が綴ったように、夢は生きることであり、現実そのものだと思う。ゴールを目指し、人馬一体となって駆ける馬と騎手は、目の前のレースを戦っている。応援する観客や馬主、調教師たち関わった人々が見る夢を乗せて、かなった瞬間に夢は現実になる。継承が成就するのはそのときだ。

耕造が語った「馬は自分が勝ったとわかっている」とは、先を行く一頭の背を他の馬はとらえているということだ。そのとき馬は悔しさを感じるだろうか。ロイヤルファミリーのいななきは「まだ走り足りない」という叫びのようで、同じ血を分けた存在によって呼び覚まされた。これもまた“継承”といえるかもしれない。

今作のタイトルは高貴な血筋を意味する「ロイヤルファミリー」である。私たちの人生は無数の継承から成り立っていて、そこに込められた汗と涙、託された思いがある。血統によって左右される競走馬は特殊な世界に見えるが、思いをつなぐことで何かを残せるのが人間である。使命を自覚したとき、継承は自身の夢になる。そこに生まれる人生の豊かさと尊さこそが高貴な血なのだ。

（文＝石河コウヘイ）