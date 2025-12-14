【仮名遣いクイズ】「著しい」は「じ」と「ぢ」、正しくはどっち？ 日本語ルールには例外もあるよ
日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「著しい」の読み方もその一つ。あなたは「いちじるしい」と「いちぢるしい」、どちらが正しいか自信がありますか？
本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。
答えを見る
▼解説
音としては「ち」の後に「じ」の音が来ていますが、この言葉は「連呼とはいえない」例外のケースです。前の「ち」に関係なく「じ」を使います。
(文:All About ニュース編集部)
問題：（ ）に入る正しい仮名は？（ ）に入る正しい仮名は、「じ」と「ぢ」どっちでしょう？
正解は「じ」正解は「じ」でした。
▼解説
音としては「ち」の後に「じ」の音が来ていますが、この言葉は「連呼とはいえない」例外のケースです。前の「ち」に関係なく「じ」を使います。
覚え方のヒント「著しい（いちじるしい）」は、音は似ていても「連呼」ではないため、特別な関係のない一般的な文字（じ）を使う、とイメージしてみましょう。
