老後に住みたい「岐阜県の自治体」ランキング！ 2位「下呂市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の終わりを迎え、自身の人生を見つめ直すタイミングで、理想の住まいについて考える方も多いかもしれません。心穏やかに、満足度の高い暮らしを送れる場所がどこなのか、探ってみましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい岐阜県の自治体に関するアンケート」を実施しました。
その中から、老後に住みたい「岐阜県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「下呂温泉に浸かり、のんびりとした余生を夫婦二人っきりで過ごしたいからです」（60代男性／東京都）、「温泉地ということもあり、気軽にお出かけもできそうだから」（20代女性／東京都）、「温泉に毎日入って長生きできそう」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「都市機能と自然環境のバランスが良く、生活に必要な施設や病院も整っているため。交通アクセスも良く便利で安心できる」（30代女性／秋田県）、「70歳以上を対象に市内の公衆浴場を毎月1日と15日に半額で利用できる『高齢者ふれあい入浴事業』があるから」（40代女性／兵庫県）、「県庁所在地であり、長良川や金華山など自然と歴史が共存する街で、医療機関や交通インフラが整っており、名古屋へのアクセスも良好。都市機能と自然のバランスが取れているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい岐阜県の自治体に関するアンケート」を実施しました。
その中から、老後に住みたい「岐阜県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：下呂市／28票岐阜県のほぼ真ん中にある下呂市は、日本三名泉に選ばれた有名な下呂温泉がある街です。温泉街はムード満点で、湯巡りや散策が楽しめます。周りは大自然に囲まれていて、特に紅葉や雪景色が美しいです。山と清流に囲まれた静かな環境は、穏やかなスローライフを送りたい人にぴったり。飛騨牛などのおいしいグルメや文化的な見どころも多いので、毎日が充実することでしょう。
回答者からは「下呂温泉に浸かり、のんびりとした余生を夫婦二人っきりで過ごしたいからです」（60代男性／東京都）、「温泉地ということもあり、気軽にお出かけもできそうだから」（20代女性／東京都）、「温泉に毎日入って長生きできそう」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：岐阜市／86票岐阜市は、岐阜県南西部にある県庁所在地です。市のシンボルは、金華山と山頂にある岐阜城。歴史と文化が息づく街で、夏の長良川では国の重要無形民俗文化財である「鵜飼」の幻想的な景色が見られます。都会の便利さと自然の癒やしが共存し、病院も商業施設も充実しているため、老後も毎日を安心して過ごせます。
回答者からは「都市機能と自然環境のバランスが良く、生活に必要な施設や病院も整っているため。交通アクセスも良く便利で安心できる」（30代女性／秋田県）、「70歳以上を対象に市内の公衆浴場を毎月1日と15日に半額で利用できる『高齢者ふれあい入浴事業』があるから」（40代女性／兵庫県）、「県庁所在地であり、長良川や金華山など自然と歴史が共存する街で、医療機関や交通インフラが整っており、名古屋へのアクセスも良好。都市機能と自然のバランスが取れているから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)