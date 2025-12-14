「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

圧倒的な能力で新潟２歳Ｓを制したリアライズシリウスが無敗で２歳マイル王に名乗りを上げる。新馬戦では２着馬に７馬身差をつけながら、余裕の手応えで楽勝。続く重賞でも迫る後続を全く寄せ付けず、後の重賞馬を含むメンバーを前めから完封した。全く底を見せていないこの馬が、新種牡馬ポエティックフレア産駒初のＪＲＡ・Ｇ１制覇を目指す。

名門友道厩舎からはデイリー杯２歳Ｓをレコードで勝利したアドマイヤクワッズが送り込まれる。前走は直線で内を突き、２着馬との壮絶なたたき合いの末に頭差でＶ。後のマイル王を輩出し、出世レースと名高い重賞の勝ち馬がタイトルを手にすることができるか。

そのデイリー杯２歳Ｓで２着だったカヴァレリッツォが巻き返しを狙う。新馬戦は目の覚めるような豪脚で圧巻の勝ちっぷり。敗れた２戦目も接戦で、確かな力を示した。トップギアに入ってからの前進気勢にあふれるフォームは魅力十分。ここで逆転戴冠を目指す。

サウジアラビアＲＣをＶで飾ったエコロアルバも見劣らない。道中は離れた最後方だったが、直線でトップスピードに乗ると、跳びの大きな走りで大外から全てを飲み込んだ。粗削りな競馬ながらもスケールの大きさは疑う余地はない。

京王杯２歳Ｓを制したダイヤモンドノットもスピード上位の存在。距離はマイルへさらに伸びるが、鞍上にルメールを配し盤石の態勢。前走３馬身差で快勝の勢いそのままに福永厩舎へＧ１初タイトルをもたらせるか。

デイリー杯２歳Ｓ３着のアイガーリー、萩Ｓ３着のストームサンダー、秋明菊賞を勝利し、厩舎初のＧ１に送り出されるタガノアラリアなど好メンバーがそろった。