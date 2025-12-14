お笑い芸人のスギちゃん（52）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線でお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）から声を掛けられたことを明かした。

「新幹線降りようとしたぜぇ 後ろの人が声かけてきたぜぇ」と新幹線で声を掛けられたことを告白。すぐに誰か分からず、「見るからにやばい人だぜぇ 半ニヤケで見てくるぜぇ メガネ取ってきたぜぇ メガネ取ったって事は会ったことあるってアピールだぜぇ」と相手に知り合いアピールされたことを振り返った。

「思い出すんだぜぇ 目に特徴があるぜぇ」と必死に思い出すスギちゃん。「えーーーーーーーーコスギちゃんだぜぇ！！」とようやく小杉に気づいたことを明かした。

「スギちゃんの知ってるコスギちゃんよりも大きいぜぇ」と自身の子供“コスギちゃん”と比較しつつ、「生で見るコスギちゃんは大きくなっていたぜぇ ワイルドだぜぇ」とイジった。

