「ターコイズＳ・Ｇ３」（２０日、中山）

エリザベス女王杯１１着からの反撃を期すボンドガール。初の芝２２００メートル戦となったが、後方のまま末脚不発に終わった。道中で力む面を見せていただけに、距離が長かった印象だ。昨年の秋華賞２着を含め、重賞で２着６回と実績はメンバー随一。暮れの中山で悲願の重賞タイトルをつかみ取り、今度こそ最強の１勝馬を返上する。

７歳を迎えて充実期に突入したホウオウラスカーズ。春に３勝クラスを勝ってオープン入りを果たすと、２走前の京成杯ＡＨでは、１３番人気の低評価だったが、内の狭いスペースをすり抜けて重賞初Ｖ。父をほうふつとさせる切れ味で、ライバルたちを退けた。遅咲きのディープインパクト産駒が同じ舞台のＧ３戦で再び豪脚を発揮する。

３勝クラスの紅葉Ｓを勝ち上がったチェルビアット。中団で脚をため、直線で前を行く２着馬をゴール寸前で差し切りＶ。着差以上に強い勝ちっぷりだった。今年のフィリーズＲ２着、ＮＨＫマイルＣ３着の実績があり、昇級は形だけ。実力はここに入っても見劣らない。

ベストのマイル戦で再出発を図るビップデイジー。デビュー２連勝で挑んだ昨年の阪神ＪＦで２着、今季初戦のチューリップ賞でも３着とマイル重賞で好走してきた。Ｇ３なら地力は上位。巻き返す。

富士Ｓで５着に健闘したウンブライル。１、２着馬は次戦のマイルＣＳでも２、１着とレベルの高い一戦だった。昨年の阪神牝馬Ｓ２着以降は不振だったが、復調気配。マイルＧ１・２着馬が、完全復活へ。