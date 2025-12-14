よしもと福岡劇場は14日、同日午後8時から開催を予定していた「宮川大輔×ケンドーコバヤシ トークライブ あんぎゃー福岡公演」の中止を発表した。

同劇場は「【中止のお知らせ】12／14（日）20：00開演『宮川大輔×ケンドーコバヤシトークライブあんぎゃー福岡公演』」と題して、公式サイトを更新。「本日20：00開演で予定しておりました、『宮川大輔×ケンドーコバヤシトークライブあんぎゃー福岡公演』につきまして、諸般の都合により中止とさせていただくことになりました。公演を楽しみにして頂いておりました皆様におかれましては、ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません」と伝えた。

チケットの払い戻しにも応じるという。

この日午後5時ごろ、ソフトバンクの本拠地みずほペイペイドーム近くにある娯楽施設「BOSS E・ZO（イーゾ） FUKUOKA」館内で、HKT48スタッフら男女2人が男に刃物のような物で傷つけられ、救急搬送された。HKT48は、同施設内でオンラインイベントを開催していたが、一部中止になっていた。

よしもと福岡劇場も同施設内にある。