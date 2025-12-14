HKT48スタッフが刺される、「メンバーは全員安全に退避しております」と報告
アイドルグループ・HKT48の公式サイトは12月14日、「17LIVE HKT48劇場」が入居している施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」内において、刺傷事件が発生したと発表した。この事件により、男性スタッフ1名が被害に遭ったが、命に別状はないという。
公式サイトに掲載された「本日発生した事件に関しまして」では、「既に報道でもありましたとおり、本日、『17LIVE HKT48劇場』が入居している施設『BOSS E・ZO FUKUOKA』内におきまして、刺傷事件が発生いたしました。この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」と報告。
続いて「本日、劇場は休館日でしたが、併設する事務所内にいたメンバーは全員安全に退避しております」とメンバーの無事を説明し、「また、状況を鑑み、HKT48 19thシングル『半袖天使』劇場盤発売記念『オンライン握手会』におきましては、8部以降のオンライン握手会を中止とさせていただきました」と案内した。
そして「今回の事件を受け、メンバー・スタッフの安全を確保すべく、施設側とも協議を行い、さらなる警備強化を実施してまいります。弊社スタッフ以外にも被害に遭われた方がいらっしゃるとの報道が出ておりますが、1日も早くご回復されることを心からお祈り申し上げます」と報告を結んでいる。
各報道では14日17時過ぎ、「BOSS E・ZO FUKUOKA」で傷害事件が発生し、ケガ人がいるとの通報があり、男女2人が刺されて病院に搬送。刺した男は逃走している（14日22時現在）。
