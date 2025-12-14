＜実母の死後＞知的障害のある妹は施設へ行く予定、でも旦那に「離婚したい」と言われ…薄情すぎない？
結婚したら相手の家族との付き合いが始まりますが、同居をしたり面倒を見たりするとなると、負担やストレスは大きくなりますよね。特に障害を持つきょうだいのお世話をする可能性が出てくると、将来の生活を考えるきっかけになるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『母（85歳）が入院していて、あまり長くないと告げられました。母は知的障害のある妹（47歳）との2人暮らし。旦那がうちで面倒を見るなら付き合いきれない、離婚すると言い出して困惑しています。昔は母や妹と同居していましたが、旦那が妹と離れたいと言い出したので、道路の反対側のマンションに引っ越した経緯があります。施設に入ってもらうからと私が説得しても、納得しません。次女も今年で20歳になり子育ては終了し、夫婦の形にこだわらなくてもいい、と。薄情すぎませんか？』
旦那さんはずっと我慢してきたのでは？
『旦那さんを解放してあげなよ、もう投稿者さんの実家に関わるのが嫌なんだと思うよ。旦那にも関わらせてきたよね。ここまで離婚せずに、一緒に子育てを終えてくれたことに感謝しなよ』
『同居はきつい。その時点で離婚されてなくてよかったと思いなよ。旦那さんは長年我慢してきたんだろうな』
『旦那が薄情なのではなく、投稿者さんがそれを当たり前だと考えるのが図々しいよ。施設に入るとしても関わることはある。他人の旦那に背負わせるのは違うでしょ』
過去には同居していたこともありますし、旦那さんは妹さんとの関わりもあったのでしょう。現在は同居解消しているものの、旦那さんの負担も大きかったのではないでしょうか。知的障害のある妹さんは今後施設にお願いする予定ですが、それでも何かしらお世話をすることにはなるでしょうから、旦那さんは過去を思い出してしまうのかもしれませんね。旦那さんの気持ちを考えると、希望通り離婚を視野に入れるのも一つなのかもしれません。
旦那さんは「もしものとき」を心配しているのかも
『施設に入ることが決まっているなら、旦那さんにはさほど迷惑はかからないと思うけれどね。ただ投稿者さんが亡くなった後に、子どもたちが関わることになるかもしれないことが心配なのかも』
『もし投稿者さんが早くに亡くなったら、施設に入っている妹は誰が面倒をみるの？ 施設に入れたからって家族はノータッチではないからね。一時帰宅や面会もあるし、必要なものをそろえたりもするし、施設からの報告や連絡も常に受ける。投稿者さんの娘さんたちにその負担がいかないように、早めに離婚して家族をバラバラにして、縁を切っておきたいのでは？』
今の時点では妹さんが施設に入った後は、投稿者さんが面会をしたり、一時帰宅の際に実家に泊まったりできるでしょう。でも投稿者さんが妹さんよりも先に亡くなった場合、その先は誰が投稿者さんの代わりをするのでしょうか。子どもたちがすることになると思うと、旦那さんは不安なのかもしれませんね。そうなる前に、投稿者さんや妹さんとの関わりを切っておきたいと思うのも不自然ではないかもしれません。
他にも離婚したい理由がありそう
『薄情ではあると思うけれど、離婚理由はそれだけではないと思う。子育てが終わったら夫婦も終了、解散という人が最近多い気がする（私の周りはね）。妹さんのお世話は離婚を言い出すきっかけにすぎないんじゃないかな？』
『これはきっかけで、旦那さんは子育てが終了するまでは、と我慢していたのかもしれないよね。お母さんや妹さんのこと以外にも、旦那さんにとっての離婚理由があるかもしれないのでは？ と思った』
離婚理由は一つとは限りません。もしかすると投稿者さんは、これまで自分の家庭よりも実家のことばかり優先してきたのかもしれません。旦那さんにとっては、それが嫌だったのではないでしょうか。今回の妹さんのことは一つのきっかけに過ぎず、これまでに蓄積されてきた不満がとうとう溢れてしまったとも考えられます。普段からの投稿者さんの考えや行動に対して、旦那さんはずっと我慢をしていたのかもしれません。
妹さんを施設にお願いしてから話し合ってみては？
『施設に入れる、迷惑はかけないと言ったところで、完全には無理だと旦那さんは思っているからでは？ 旦那さんの手を借りずに施設に入れてから話し合ったら？』
妹さんを施設にお願いすることになれば、旦那さんに負担はかからないと投稿者さんは考えています。でも実際はわかりませんよね。まずは旦那さんに頼ることなく妹さんを施設にお願いして、少し様子を見てはいかがでしょう。本当に旦那さんが一切関わることなく過ごせるのかどうかを見極めてから、もう一度話し合っても遅くはないでしょう。もし旦那さんの手を借りる必要があるようであれば、生活を見直したり対応を考えたりしたほうがいいでしょう。逆に投稿者さんが1人で対応できるならば、旦那さんも離婚を考え直すかもしれません。すぐに結論を出すよりも、まずはやってみてから話し合う方がお互い納得できるのではないでしょうか。