＜美意識が高い夫…ムカッ＞義両親の前で「育休中だから手抜きしてる」笑い飛ばされ…【第3話まんが】
私はミハル。夫のトモヤと半年前に生まれた娘のチエリと暮らしています。チエリはとても可愛いのですが、今は泣きぐずりがひどくて育児にかなりの体力をとられます。トモヤが協力してくれれば少しは楽なのでしょうが、トモヤは毎日の肌の手入れやワークアウトなど、いわゆる自分磨きが大好きなんです。守るものができたら、優先順位って変わるものじゃないでしょうか？ 私ばかりが犠牲になって心が折れそうです。そんなある日、遠方に住む義両親が……。
遠く離れていてなかなか会うことはできませんが、義両親はチエリのことを本当に可愛がってくれています。まだ人見知りをしないチエリは抱っこされてニコニコ。わが家のリビングは久しぶりに楽しげな空気で満ちあふれました。
義父の遠慮のない言葉に、私は固まってしまいました。すかさず義母がたしなめてくれましたが、なんとなく気まずい沈黙が流れます。しかしトモヤは自分が原因だということがまったく頭にないらしく、無神経に笑い飛ばしたのです。
義両親が来てくれたのはとても嬉しかったです。
チエリはかわるがわる抱っこしてもらってご機嫌だったし、私自身も、可愛がってもらっているその光景を見て癒されました。
しかしそんななか義父からの発言が……。心配ゆえの言葉だったのかもしれませんが、外見のことを指摘されて私は固まってしまいました。
しかもトモヤは「育休中だから身だしなみに手を抜いている」と笑い飛ばしたのです。
誰のせいだと思ってるの！？ 私は怒りを通り越し、悲しくなってしまったのでした……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
