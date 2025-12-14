俳優の妻夫木聡(45)が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(日曜後9・00)が14日、最終回を迎えた。最終回にふわさしい豪華ゲストが次々に登場し、視聴者から喜びや驚きの声が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真氏の同名小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。また、映像化にあたってJRAが全面協力していることでも注目を集めている。

クライマックスの有馬記念のレースシーンには、第7話に出演した坂井瑠星騎手、そして第9話に出演したクリストフ・ルメール騎手が最終話に再登場。佐木隆二郎（高杉真宙）、野崎翔平（市原匠悟）との“にらみ合い”も描かれた。

現役2騎手の再登場というサプライズに、ネット上では「2人とも2回目！すげぇ〜」「ルメール騎手に、坂井瑠星騎手、そして世界の矢作調教師まで！！最終回豪華すぎる」「世界の先生まで！！豪華www」「ルメールさん自然な演技」「豪華！」「俳優さんも本当にジョッキーにしか見えない」「世界の坂井にラスボス・ルメール…最高過ぎる！」の声が続々。また、最終回冒頭でロイヤルファミリーがジャパンカップを制した場面では「最初から号泣させないでくれ…」「口取りで妻夫木くんが天を仰ぎ山王オーナーに報告…泣かせる涙」など感動の声であふれた。