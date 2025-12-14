俳優の妻夫木聡(45)が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(日曜後9・00)が14日、最終回を迎えた。驚きの「第70回有馬記念」。11月23日に放送された第7話で描かれたシーンの伏線回収がなされ、視聴者からは驚きの声が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真氏の同名小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。また、映像化にあたってJRAが全面協力していることでも注目を集めている。

第7話で、競馬界有数の馬主・椎名（沢村一樹）が入院中の耕造（佐藤浩市）の病室を訪れ、「社長に一つご相談が。私はまだ大人げないもので」と意味深に語り、封筒を手渡すシーンが描かれた。これに、ネット上ではさまざまな考察がなされていた。

その中身は、耕造が所有し、息子の中条耕一（目黒蓮）が相続できなかったロイヤルファミリーの父ロイヤルホープの種付け依頼だった。椎名「若い力の壁となるのです」。耕造「乗った」。そして、耕造、椎名が手を組み誕生したホープ産駒の「ビッグホープ」が有馬記念を制するという展開に、SNS上には「山王オーナーが残した白い馬が…涙」「鳥肌展開すぎる涙」「涙とまらん」「継承とは…感動した！」「高杉真宙とホープが！神ラスト涙」「隆二郎〜〜〜〜〜っ！」「椎名さんの“ホープっ！”叫びに涙腺崩壊」「まさに継承！父の壁、息子の意地と成長…胸が熱いです」「天国の山王オーナー、おめでとうございます」「最後の最後でやられた・・凄いや」「その翌年に引退撤回のファミリーが…最高です涙」など大きな反響であふれた。