¡ÚÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹Å¸Ë¾¡Û¾å°Ì£´Æ¬¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¡¡¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥ª¤ÎµÕÅ¾¤Ë´üÂÔ
¡¡Âè£·£·²óÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦£Ç£±¤Ï£±£²·î£²£±Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¾å°Ì£´Æ¬¤Ë¤è¤ëÁè¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï£²Ãå¤À¤Ã¤¿¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÈ²¬Ã¤Ìï±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤ÏÃæÃÄ¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿½éÀï¤È°ã¤¤¡¢°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¶¥ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÆâ¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¿¾¡¤ÁÇÏ¤ËÆ¬º¹¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Á°Áö¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¡££²Ï¢¾¡¤Ç¤È¤â¤Ë¾å¤¬¤ê¤âºÇÂ®¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÂ¼¹¯¿Î±¹¼Ë¡¢Éã¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ë¥«¥Ã¥×¤ÇÄ¾Àþ°ìµ¤¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦°ÌÃÖ¤«¤é¤Îº¹¤·ÀÚ¤ê¤Ç¡¢ÁêÅö¤Ê½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿·³ã£²ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò²÷¾¡¤·¤¿¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡¢Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡Ë¤ÏÂçÊª´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤Ç£²Ï¢¾¡¡£Ä´¶µ¤ÎÆ°¤¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î±¦²ó¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ç½ÎÏ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£