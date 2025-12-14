俳優の仲村トオルさん（60）が13日、静岡で開催された『清水 ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎祭』のオープニングセレモニーに登場。ロケ地だった清水での思い出を振り返りました。

『清水 ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎祭』（13〜14日開催）は、1985年12月14日にシリーズ1作目が公開された映画『ビー・バップ・ハイスクール』の40周年を記念して開催されたイベント。映画のロケ地である静岡市清水区を舞台に『ツッパリコスプレコンテスト』や舞台挨拶付き上映会などが行われました。

■仲村トオルの登場に「おかえりなさい！」の声も

主人公・中間徹役を務めた仲村さんが清水駅前銀座商店街で行われたオープニングセレモニーに登壇すると、集まった観客たちから大きな歓声が上がりました。仲村さんは「40年前にデビューした映画で清水の皆さんに、多くの会社の方々にとってもお世話になりました。きょうはよろしくお願いします」と、挨拶。

仲村さんは『高校与太郎祭』というイベント名を聞いたときの心境について、「“清水の皆さん、いいんですか？ このタイトルで”と思いました」と、驚きがあったことを告白。「市役所の方々、教育委員会の方々、警察の方々…これでいいって言っているんですか？ って思ったんですけど、これでいいということを聞いて、40年も前の映画のことをこんなに好きでいてくださって、本当にうれしかった」と喜びを明かしました。

■「いまだに俳優をやっていられるのは…」 清水の街に感謝

大学生のとき、この作品でデビューした仲村さん。「初めての地方ロケ場所だった。今も残っているみたいなんですけど、駅前の清水シティホテルに泊まって。地元のようにここ（商店街）をうろうろしていました。ご飯食べたり、すでに二十歳になっていたのでビールも飲んだこともありました」と振り返りました。

そして、『ビー・バップ・ハイスクール』が仲村さんにとってどんな作品だったかと聞かれると、「人生をいい方に大きく変えてくれた作品。もちろんそこにはこの街の方々や会社の人たちの素晴らしい協力があって、おかげさまでたくさんお客さんが入って全部で6本作られることになった。本当に自由にやらせてくださって、いまだに俳優をやっていられるのはこの街の皆さんのおかげもかなりあると思っています」と語り、感謝を伝えました。