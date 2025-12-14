『ザ・ロイヤルファミリー』感動的な“伏線回収” 最終回に「考察を超えた」「大号泣」「鳥肌が止まらない」【ネタバレあり】
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の最終回が、14日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】感動の伏線回収！ ファン大反響のシーン
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
最終回は、ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。
その一方で、展之（中川大志）のソーパーフェクトが圧倒的な快進撃を続けていた。クラシック三冠を制し、まさに“時代の覇者”として、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。
それぞれの想いを胸にチームロイヤルは決起集会を開き、結束を確かめ合う。その場で耕一は静かに、しかし揺るぎない覚悟を口にする…。耕造（佐藤浩市）と出会い、GI制覇を夢見て歩み始めた栗須。数え切れぬ挫折の先に、ついに運命の扉が開く…という展開が描かれた。
第7話で、耕造の病室を訪れた椎名が「私はまだ大人げないもので」と語り、封筒を手渡す場面が、物語全体を揺るがす大きな謎として視聴者の間で注目を集めていた。椎名は耕造に「簡単に負けるわけにいかない」と胸中を明かし、息子への思いを重ねるようにして封筒を差し出していたが、その真意は長らく明かされていなかった。
最終回では、その場面の裏側が明らかに。椎名が耕造に「社長と私で最強の馬を作りませんか。ホープの種を買わせていただきたいんです。きたる勝負の時、社長と私が若い力の壁となるのです」と語りかけ、将来を見据えた約束を交わしていたことが判明する。
そして迎えた有馬記念。レース終盤は、ロイヤルホープの血を引き、耕造の意志を継いだロイヤルファミリーとビッグホープによる一騎打ちとなった。結果は僅差でビッグホープが勝利。レース後、椎名は栗須に「私にも約束したことがあるんです。社長の馬に有馬を獲らせるという約束が」と静かに語り、2人は固く握手を交わした。長く張り巡らされてきた伏線が回収され、物語は感動的なクライマックスを迎えた。視聴者からは「なにこの考察を超えた神展開」「素晴らしい最終回」「大号泣です」「社長やったよ！！！」「鳥肌が止まらない」などの声が寄せられている。
