アイドルグループ・ｍｙ ｆａｖ（マイファブ）が１４日、東京・銀座の時事通信ホールで「ｍｙ ｆａｖ ２ｎｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ 〜一生マイファブ推し宣言！〜」を開催した。

同グループは、川又あん奈（２３）、黒瀬梨花（２０）、園田一花（１８）、田中美帆（２３）、西村瑠香（２４）、古松華（１８）の６人組。この日のチケットは完売で２０曲以上を披露した。

お披露目から２周年の記念ライブを盛り上げた。古松が「ｍｙ ｆａｖ、２歳の誕生日」と呼びかけると、客席のファンから「おめでとー！」と祝福された。

新曲の「約束Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を１曲目から熱唱。中盤には６人で振り付けを考案した新曲「スターライト」を披露した。川又は「この曲は今までのｍｙ ｆａｖにない曲調なので私に歌えるのか心配だったけど、（パフォーマンスが）今までで一番よかった」と感動。古松華（１８）は「どうする？って結構追い詰められたけど、最終的にはこんなにいいものができた」と完成度に胸を張った。

アンコールではサプライズ発表もあり、２６年春に１ｓｔツアーが決定したことが明かされた。東京、大阪、名古屋、広島の４都市をまわる予定で「うれしい」とメンバーは感極まっていた。

田中は「私たちと皆さんとで、この時間を過ごせたことが宝物になりました」と感謝。古松は「ここからｍｙ ｆａｖの３年目が始まります。いつかみんなと大きなステージに行きたいです」と決意をにじませた。