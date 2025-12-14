数年ぶりにひとりで過ごす自由きままな夜。だけどなんだかうまく行かない!?／夫ですが会社辞めました
▶▶この作品を最初から読む
ある日突然、会社に行けなくなって休職してしまった夫・川田俊。夫のかわりに働いて家計を支える妻・沙月。出口の見えない状況をなんとかしたいと思った妻の沙月は、休日に立ち寄った海で引っ越しを夫に提案します。都心から少し離れた自然豊かな葉山の町で、『主夫』になった夫と、『大黒柱』を担う妻の生活が始まりました……。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。今回は沙月のエピソードをお届けします。
俊の妻・沙月は二人目の子どもを妊娠中。つわりがあるため、この夏の家族旅行は俊と息子のカズのふたりだけで行くことになりました。長野で古戦場めぐりを楽しむ俊とカズでしたが、そのころ、自宅でひとりお留守番の沙月は…
結婚と出産以来、ひとりきりの夜を過ごすことが無かった沙月。久しぶりの気ままな夜を楽しむはずでしたが、ついつい夫や子どもの様子が気になってしまいます。家族と暮らす時間が長くなるにつれ、ひとりで過ごす夜はどこか心細くなるものかもしれません。こんな夜、あなたならどう過ごしますか？
著＝とげとげ。