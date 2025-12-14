パレス鎌田大地がマンC戦でスタメン入り！ 強豪相手にハイパフォーマンスを見せられるか
現地12月14日に開催されるプレミアリーグ第16節で、鎌田大地を擁する暫定５位のクリスタル・パレスが２位のマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦する。
この試合を前にスターティングイレブンが発表されて、鎌田はいつものように先発に名を連ねた。
パレス２年目を迎えている日本人MFは今季、怪我で開幕２試合を欠場したものの、以降は13試合連続でスタメン出場。チームの中心として不可欠な存在になりつつある。
また、８日に行なわれた前節のフルアム戦（２−１）では好機を演出するなど、フル出場でチームの勝利に貢献している。
果たして強豪シティ相手にどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。試合は日本時間で14日の23時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
