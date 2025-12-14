今季、プレミア14試合連続の先発となる鎌田。（C）Getty Images

　現地12月14日に開催されるプレミアリーグ第16節で、鎌田大地を擁する暫定５位のクリスタル・パレスが２位のマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦する。

　この試合を前にスターティングイレブンが発表されて、鎌田はいつものように先発に名を連ねた。

　パレス２年目を迎えている日本人MFは今季、怪我で開幕２試合を欠場したものの、以降は13試合連続でスタメン出場。チームの中心として不可欠な存在になりつつある。
 
　また、８日に行なわれた前節のフルアム戦（２−１）では好機を演出するなど、フル出場でチームの勝利に貢献している。

　果たして強豪シティ相手にどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。試合は日本時間で14日の23時キックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

