義母の神経を疑う！自分たちは″特上寿司″で嫁の私だけ″安い盛り合わせ″…嫁イビリが強烈すぎる!!【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「こんなお姑さんいるなんてビックリ」「漫画化でさらに義母と夫の酷さにリアル感が出てヤバイ」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■嫌がらせと嫌味で対応された初訪問
現在の夫とは看護学生時代に病院で出会い、好意を寄せられ付き合うことになったという作者のかづさん。2人はすぐに結婚を意識するが、義母からは猛反対という試練が待ち受けていた。そんななか突然、彼が自分の実家へ行こうと言い出した。これまで会うことを拒否されていたかづは、喜んで訪れたが…!?
原作者であるかづさんは、初めて義母と会ったときのことを振り返り「あれだけ会うのを拒否されていたわけなので自分が嫌われていることはわかっていて、軽くあしらわれて帰されると思っていたんです。それが義母や義父から目も合わせてもらえず、お昼に取ってもらったお寿司に差をつけられるわ…。私個人としては嫌いな相手とはできるだけ接点を持ちたくないタイプなので、最初から嫌がらせと嫌味対応されました」と内心動揺を隠せなかったと教えてくれた。
漫画を担当した赤星さんはそのエピソードを聞いて「自分たちは特上、かづさんには安い盛り合わせの寿司を頼むという、その神経！自分を上、他人を下に見るその神経！無神経というより、毒気のある精神構造に驚きました」と話し印象的であったという。
実体験のエピソードが盛り込まれている本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は臨場感溢れる絵や展開で表現しており読み応え抜群になっているので、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。