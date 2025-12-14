俳優の及川光博さん（56）が主演する日本テレビ系日曜ドラマ『ぼくたちん家』。こんや放送の最終回を前に、最新ショットとあらすじが解禁されました。

『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10時30分から放送）は、及川さん演じる心優しきゲイの波多野玄一、手越祐也さん（38）演じるクールなゲイの中学教師・作田索、白鳥玉季さん（15）演じるトーヨコ通いの訳あり中学生・楠ほたるという、“社会のすみっこ”でつながった3人の共同生活を描くホーム＆ラブコメディーです。

■それぞれが前向きな“諦め”

先週放送された第9話では、それぞれが前向きに諦めることを決意。かすがいとなる家を探すも、条件に合う物件がなかなか見つからないと悩んでいた玄一と索は、理想の家を諦め、2人でどう暮らしていくかを考えます。

また、理想の母親になるために全国を旅してご当地キーホルダーを集めていたほたるの母・ともえ（麻生久美子さん）は、キーホルダーを盗まれてしまったことをきっかけに理想の母親になることを諦め、ほたるのもとに戻ります。さらに、ほたるのロクデナシな父・仁（光石研さん）も自らが描いていた“男のロマン”を追い続けていましたが、それを諦め、これからは「市ヶ谷仁のロマンを追う」と宣言。

それぞれが前向きな諦めによって人生の新たなスタートを切り幸せをつかんでいく姿に、ネット上では「前向きに諦めるって素敵な考え方」「諦めつつも希望を持って生きている姿がすごくかっこいい」「大切なものを守るための決断だよね」などの反響が寄せられました。

■夢を見つけたほたる ぼくたちが迎える運命は

今回、最終回放送に先駆けてあらすじも解禁されました。玄一と索は、ギター作りの職人になりたいというほたるに付き添って、長野県のギター工房を見学することに。職人たちの作業を間近で見て夢が膨らむほたるは、働きながら高校の定時制に通えるよう受験勉強を始めます。

また、ともえは出頭する決意を固め、仁は意外なところに就職！？ みんなをつないできたアパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）も第二の人生を始めようと動き出します。そして“人生を揺るがす一大決心”をした玄一と索。そんな2人のもとに思いがけない“悩み人”が訪ねてきます。“恋と革命”のために突き進んできた玄一と索の生き様が、思わぬ形で“悩み人”の背中を押していたのでした。

■願いを込める最終回

家族のカタチ、恋のカタチ、生きていくカタチ…。人それぞれ違いはあるけれど、この世界が、どうか優しさであふれますように。そんな願いが込められた最終回は14日よる10時30分から放送です。

最新話は TVer にて無料で配信中。Huluでは最新話までの全話と、Huluオリジナルストーリー全2話も配信中です。また最終回放送後から、手越さんが演じる索の“もし今の自分じゃなかったら”を描く第2話『もうひとりの作田索、の恋』が独占配信開始します。