「何かバッグにつけたい」→【セリア】の「110円チャーム」がいいかも♡

バッグを手軽にかわいく見せたいときは、大人もさりげなく付けられるプチプラのバッグチャームがおすすめです。プチプラながらも高見えするデザインが【セリア】にあるとの情報をキャッチ！ 上品なバッグにも付けやすい、星形のキーリングとフェイクファー付きのチャームを紹介するので、店舗で見つけたら即カゴINして。

派手すぎず大人のバッグにも付けやすい

【セリア】「キーリング 平押し2重モチーフ3P」\110（税込）

@ftn_picsレポーターともさんが「甘すぎない大人デザインが魅力的」と紹介するこちら。色違いのキーリングが3個セットになっているので、さらに長く繋いだり複数買いして同色をまとめて付けたりなど好みのアレンジを楽しめそうです。派手見えしにくいので、通勤バッグに付けてもいいかも。

季節感をプラスするフェイクファーチャーム

【セリア】「バッグチャーム エコファー タッセル付き」\110（税込）

バッグに季節感をプラスしつつ、上品で大人の着こなしにもなじむフェイクファー付きのチャーム。メタルチェーンやタッセルとの組み合わせもおしゃれで、レポーターともさんも「超高見え」と驚き。こちらのシルバーなら、シンプルな黒のレザーバッグのアクセントにもなってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

Writer：licca.M