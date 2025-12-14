元NPB審判員の丹波幸一氏（55）が、前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。現代全盛の捕手のフレーミングについて持論を展開した。

丹波氏は捕手のキャッチングについて「ちゃんと（ミットを）止めて見せてくれる人が一番いい。今のフレーミングっていうのはボール球をストライクに見せる。これはボール」と、フレーミングすることで捕手自身がボール球だったことを認めているようなものと指摘した。

丹波氏は「動かしたボールをストライクって言ったら相手チームが“おいっ！”って雰囲気になる。なんでストライクなのに動かすの？っていうのが疑問」と明かした。

フレーミングはメジャー捕手がよく使う。かつて日米野球では日本の捕手がミットを動かすため、メジャーの審判から「どうしてちゃんと教育しないんだ」と責められたが、今では立場が逆だという。

では審判員から見て判定しやすい捕手は誰だろうか。

片岡氏に「見やすかったキャッチャーは誰？」と聞かれた丹波氏は、「一般論で一番支持されていたのは谷繁（元信）」と、通算3021試合出場の名捕手の名前を挙げた。