¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/14¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸å¤í»Ñ¤À¤±±Ç¤Ã¤¿½÷À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ºÇ½ª²ó¡¢»ëÄ°¼Ô´¶ÎÞ¤ÎÏÃÂê¥·¡¼¥ó
ËÜºî¤Ï¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿¹²¼²Â»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£ÄÕ½Å¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢µÈ¸¶¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î²Ö³¡¡É¡¦²Ö¤Î°æ¡Ê¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¡ËÌò¤ò¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬±é¤¸¤¿¡£
Å¹¤òºÆ³«¤·¡¢¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤äÄ¹ÊÔºîÉÊ¤Ë¤â¼ê¤ò¹¤²¡¢ËÜ²°¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤ÏÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢½É¾ìÄ®¤ÎÃã²°¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
2¿Í¤¬Ãã²°¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë²ïäÆ²°¤ÎÅ¹Àè¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ê¿Â¢¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤¢¤½¤³¤Î½÷¾¤ÏËÜ¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤Ê¡£°ëÈ¬¡Ê»³¸ý¾Í¹Ô¡Ë¤ÈÀçÂÀ¡Ê´äÃË³¤»Ë¡Ë¤¬²¶¤Ëµ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤ª¤á¤¨¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Æ¤Ê¡£»Ò¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÄÕ½Å¤¬Ê¿Â¢¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿Â¢¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤Ï²¬¾ì½ê¤ËÂç¤¬¤«¤ê¤Ê·ÙÆ°¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤Î¼Ô¤é¤Ï³§¡¢µÈ¸¶¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£µÈ¸¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»þ¤Ë¤ÏÏ¡¤Î²Ö¤¬ºé¤¯¡¢Å¥¾Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÄÕ½Å¤¬Ê¿Â¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ëð÷¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å¹¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É½÷¾¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÄÕ½Å¤ÈÊ¿Â¢¤Ï»×¤ï¤º´é¤òÃ¾¤Ð¤»¡¢²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤½¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¥Àî¤Ë¡¢µÈ¸¶¤ò½÷Ïº¤¬¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
½÷¾¤Î´é¤Ï±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿Â¢¤¬¤«¤Ä¤Æ¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ÇËÜ¹¥¤¡¢ÄÕ½Å¤ÈÀ¥Àî¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀ¥Àî¡Ä¡©¡×¡Ö²Ö¤Î°æ¤À¡×¡Ö2¿Í¤Ë¤³¤ó¤Ê´é¤ò¤µ¤»¤ë¿Í¤ÏÀ¥Àî¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½÷¾¡áÀ¥Àî¤À¤ÈÂª¤¨¤ëÀ¼¤Ç°î¤ì¤¿¡£
2¿Í¤Ï¸ß¤¤¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·ë¤Ð¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢À¥Àî¤ÏÄÕ½Å¤Î¾Íè¤ò»×¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âè14²ó¡Ê4·î6ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢À¥Àî¤Î¾ÃÂ©¤ÏÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÇÀ¥Àî¤Î¸½ºß¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Îµã¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÄÕ½Å¤Î¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê´é¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±é½Ð¤Ë¹æµã¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ºÇ½ª²ó¡¢»ëÄ°¼Ô´¶ÎÞ¤ÎÏÃÂê¥·¡¼¥ó
¢¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×
¢¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ºÇ½ª²ó¡¢À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë×Ç×Ê¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë
