結成10周年！ 雫「ポルカドットスティングレイは、もう家族のような関係」

第二章に突入し、今年結成10周年を迎えたポルカドットスティングレイ。試行錯誤の末、新しいフェーズに入ったバンドを導くのは、ゲームクリエイター出身で、ほぼすべての楽曲とバンドのクリエイティブ面を手がけるボーカル＆ギターの雫（しずく）さん。

「ポルカの曲、楽しいな」って聴いてもらえると一番嬉しい

「私がメンバーを募集して趣味で始めたバンドでメジャーデビューして10年一緒にいるのが不思議な感じ。もう家族のような関係です」

クリスマスイブにリリースされる5枚目のフルアルバム『逆鱗（げきりん）』は、数々のタイアップ曲や新曲を収録した“踊れるアルバム”だ。

「嫌だったことをパワーに変えて、再び『かかってこい！』と言える活動がしたくて。前のめりの勢いが戻った思いをタイトルに込めました」

「キラーレコード」は、「ライブで先に披露して手応えのあったポルカらしい曲」だと言う。「透明」は雫さんが作詞、ギターのエジマハルシさんが作曲を担当。

「『キラーレコード』と同じ時期にできた曲です。今まで私が作曲していたので、曲作りは新鮮でした。ライブ映えもする面白い仕上がりです」

さらに新曲「Boy Boy」は来年1月期のドラマ『俺たちバッドバーバーズ』のEDテーマに決定。

「イケメンだけどちょっとダサい愛すべき男たちのお話なので、歌詞もスタイリッシュになりすぎないようにして。男2人が主役なのでタイトルでもBoyを2回にしました」

他に「作っていて楽しかった」と言うテレビアニメ『ポケットモンスター』のEDテーマ「ねてもさめても」やドラマ『魔物（마물）』挿入歌で全編英語詞の「魔物」などを収録。ポップでいてロック、ファンク、エモーショナルにと、自由に羽ばたく歌とバンドサウンドに心も躍る。

「ポルカの曲、楽しいなって聴いてもらえることが一番嬉しいんです。このアルバムを聴いて、みなさんにハッピーに楽しんでいただきたい」

凛とした印象の雫さん。音楽性だけではなく、そのファッションなどに注目する女性ファンも多いようだ。

「まつ毛命です！（笑） 上下ともにマツエクをしています。昔は益若つばささんが好きなギャルでした。今のファッションのポイントは、プラダが好きでよく取り入れています」

そんな雫さんをはじめとしたバンドのこれからのビジョンといえば。

「いろんなことに挑戦して、殻を破ったポルカをお見せしたいですね」

ポルカドットスティングレイ

雫（Vo＆G）、エジマハルシ（G）、ウエムラユウキ（B）、ミツヤスカズマ（Dr）からなる福岡県出身の4人組バンド。12月20日まで「#逆鱗に触れるツアー」を開催中。最新情報は、X（@POLKA_fukuoka）をチェック。

information

5thフルアルバム『逆鱗』

全13曲を収録した5thフルアルバム『逆鱗』。12月24日発売。【通常盤（CD）】\3,630 【初回生産限定盤（CD＋DVD）】\6,600 【完全生産限定盤（CD＋ロングTシャツ）】\9,900（ユニバーサルシグマ）