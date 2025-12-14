【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】丸高愛実、子供たちと一緒に登場

元日本代表FW・柿谷曜一朗の引退試合で、妻のタレント丸高愛実が3人の子供を連れ立ってピッチへ。2016年12月の結婚発表以降、芸能活動をセーブしている中でのサプライズ登場は、ファンからも大きな注目を集めた。

12月14日の「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」では、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪勢が中心）が激突。計7ゴールが生まれる乱打戦となった試合は、主役の2ゴール・1アシストの活躍もあり4−3でOSAKA PINKが勝利した。

試合終了後のセレモニーでは、妻・丸高愛実と3人の子供たちがピッチに登場。家族から柿谷へ花束を贈呈した後、長女が父へ宛てた感動的な手紙を読み上げ、柿谷の涙を誘った。

さらに、セレモニーは感動のクライマックス。丸高からのビデオメッセージが流れ、夫との思い出を語りながら涙を流すと、柿谷も再び感情を抑えきれず涙を流した。

「感無量でした…」の声も

結婚後はメディア出演をセーブしていた丸高のレアな姿と、夫を支える姿勢には、SNSやABEMAのコメント欄でも大きな反響。ファンからは「丸高さん久々やん」「ロンブーでよく見た丸高さん」といった久々の登場を喜ぶ声や、「うわ奥さん美人」「美人やなあ」「丸高さん綺麗！」「3人もお子さんいるのに全然変わらずかわいいのすごいわ」「奥さん綺麗〜」といった変わらぬ美貌への称賛が相次いだ。

さらに「丸高さんほんまいい奥様やな」「めっちゃ良い家族」「セレモニーの丸高ちゃんや娘さんからのメッセージとかもうもう…感無量でした…」「一緒にお辞儀しているのとか素敵」など、夫を支える姿や3児の母としての姿への感動の声も多かった。

長年に渡り柿谷のサッカー人生を陰で支え続けた妻は、夫の引退試合に彩りと感動をプラスした。

（ABEMA／柿谷曜一朗 引退試合）

