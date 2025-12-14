そのひと言で運が逃げる？金運がアップする外食の支払い方とは
年々物価が上昇しており、外食費が負担になっている人は少なくありません。どうせ外食をするなら、金運アップが期待できるような「お金の払い方」を意識してみるのもよいのではないでしょうか。ここでは、金運アップが期待できる外食時の支払い方について解説します。
その瞬間、ついその思いを口にしてしまいがちですが、そこはグッとこらえるのが金運アップのポイントです。
外食で支払う金額には、料理そのものの値段だけでなく、お店の空間を使わせてもらったこと、仲間と楽しい時間を過ごせたことなど、さまざまな価値が含まれています。
そう考えると、それなりの金額になるのも自然ですよね。
おいしく楽しい時間を過ごせたのなら、気持ちよく支払うことが大切なのです。
外食をする時は、自分の時間を使って会話や食事を楽しみます。そのなかには、愚痴や不満が混じっていることもあるでしょう。愚痴はネガティブな「氣」を引き寄せやすいと言われていますが、最後に気持ちよく支払うことで、そのネガティブな氣を断ち切れると考えられています。
「気持ちよく支払う＝厄を落とす」
このマインドが、金運アップにつながるのです。
「時は金なり」という言葉がありますが、時間つぶし目的の外食は、自分のお金を無駄遣いしている状態と同じです。ネガティブな気持ちがベースになっているため、いくら気持ちよく支払っても厄落としにはつながりません。
どうしても時間をつぶさなければならない時は、その場でプラスになる行動を取り入れるようにしましょう。
具体的には、仕事の計画を立てたり、勉強したり、本を読んで知識を得たりするなど、自分にとってプラスとなる行為をするとよいでしょう。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
