SBJ銀行、インターネット専用定期預金「ミリオくん」1年もの金利を大幅引き上げ【0.6％→1.25％】
株式会社SBJ銀行は、2025年12月1日（月）より「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」の1年もの金利を、年0.6％から年1.25％へ引き上げると発表しました。
100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
預入金額：
1円以上100万円以下（1円単位）
預入期間：
1年
金利：
年1.25％（税引き前）
改定日：
2025年12月1日（月）
※1人1口座、100万円まで。
なお、今回、金利が引き上げられた「100万円上限定期預金＜ミリオくん＞」は、預入期間が1年もののほかに、2年、3年、5年、7年、10年といった長期の預入期間も用意されています。
メガバンクの定期預金金利は税引き前でおよそ年0.275％（2025年12月1日時点）ですから、短期間の預け入れで利息を多く受け取りたい場合は魅力的な水準といえるでしょう。
出典：【0.6％→1.25％↑】SBJ銀行 本日より1年もの定期預金の金利を大幅引き上げ
(文:All About 編集部)
金利1.25％だと利息はいくら？例えば100万円を1年間預けた場合、金利年1.25％（税引き後0.996％）では、1年後に受け取れる利息は税抜き前で1万2500円、税引き後で9961円です。
