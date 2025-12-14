「横浜で好きなイルミネーションスポット」ランキング！ 2位「よこはまコスモワールド」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜のイルミネーション・クリスマス」についてのアンケート調査を実施。この記事では、「横浜で好きなイルミネーションスポット」ランキングの結果を横浜ガイドが発表します。
園内にある大観覧車「コスモクロック21」は、日没から24時ごろまでライトアップされ、みなとみらい全体のイルミネーションのシンボルとなっています。
毎時0分から15分ごとに光のショー（約6分間）が行われ、みなとみらいのさまざまな場所から楽しむことができます。
この「コスモクロック21」に乗って、みなとみらい全体の夜景を眺めるのもおすすめです。1周約15分、きらめく夜景を満喫できます。
なお、園内のクリスマスイルミネーションは、2025年12月19〜25日に実施予定です。
回答者からは、「みなとみらいの観覧車が、ザ夜景という感じでとても好きだから」（30代男性／千葉県）、「観覧車のイルミネーションが、まさに横浜の象徴と言える綺麗さだから」（30代女性／京都府）、「遊園地の観覧車から、みなとみらいのイルミネーションを見ると綺麗です」（40代女性／神奈川県）という声が上がっています。
横浜赤レンガ倉庫は、創建100年を超える歴史的建造物を活用した文化・商業施設です。
コンサートやイベントに対応するホールがある1号館と、ショッピングや食事が楽しめる店舗がある2号館で構成されています。
毎冬、クリスマスシーズンは、本場ドイツの雰囲気が感じられる「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」を開催（12月25日まで）。
メイン会場（要入場料）には、本物のモミの木を使用した高さ約12メートルの巨大クリスマスツリーが設置され、色が変わる約2万2000球ものLEDで15分に1度、特別イルミネーション（約5分間）が繰り広げられます。
2025年は横浜赤レンガ倉庫の玄関口に位置する新港中央広場に入場無料の新エリアが登場。こちらにもクリスマスツリーやイルミネーションが点灯していますので、気軽に訪れてみては？
回答者からは、「赤レンガ倉庫と大きなツリーが映えるし、横浜に来たぞ！というのを実感できワクワクするから」（20代女性／東京都）、「MISIAのMVの印象もあり、横浜の冬といえば…！な印象があります。憧れのデートスポットな感じ」（20代男性／千葉県）、「本場ドイツのようなクリスマスマーケットが開催され、異国情緒あふれる雰囲気が素敵だと思います」（30代女性／愛知県）という声が上がっています。
※回答者のコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：74人、30代：87人、40代：55人、50代：28人、60代：4人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
※回答者のコメントは原文ママです
