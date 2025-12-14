「勝男からのギャップエグい」竹内涼真の金髪ハーフアップ姿に「色気爆発」「王子様」の声
俳優の竹内涼真さんは12月14日、自身のInstagramを更新。金髪ハーフアップ姿を披露しました。
【写真】竹内涼真、金髪ハーフアップ姿を披露！
コメントでは「薔薇世界一似合う」「この髪型が顔に合っててカッコ良過ぎる」「勝男と雰囲気が違いすぎてついていけない、、笑」「まだ勝男の余韻がぬけないごめん、、」「勝男からのギャップエグい」「本当に本当にかっこいい」「勝男おぉぉ！」「勝男からの振り幅がエグ過ぎ」「良い。めちゃくちゃ、いい」「色気爆発してる」「温度差激しくて熱でちゃいそうです」「王子様感」「鼻血出そうて」「う、美しすぎる」と称賛の声が多数寄せられています。
9日に最終回を終えたテレビドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）では、亭主関白思考な主人公・海老原勝男役で人気を集めた竹内さん。同一人物が演じているとは思えない役柄の違いにファンからの期待も高まっているよう。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
【写真】竹内涼真、金髪ハーフアップ姿を披露！
「勝男からの振り幅がエグ過ぎ」竹内さんは「薔薇をどうぞ」とつづり、2枚の写真を投稿。ゴージャスに飾られた真っ赤なバラの前に座る、金髪ハーフアップ姿を披露しています。金の刺繍が施されたシャツに大きなバングルという個性的な衣装も、ミステリアスな大人の雰囲気たっぷりに着こなしています。
『10DANCE』でプロダンサー役を熱演！竹内さんは、18日から動画配信サービス・Netflixで世界独占配信される『10DANCE（テンダンス）』で町田啓太さんとダブル主演を務めています。競技ダンスに打ち込む男性プロダンサーの情熱と愛を描いた井上佐藤氏による人気漫画が原作の作品で、竹内さんはラテンダンス日本チャンピオンの鈴木信也役を演じています。
9日に最終回を終えたテレビドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）では、亭主関白思考な主人公・海老原勝男役で人気を集めた竹内さん。同一人物が演じているとは思えない役柄の違いにファンからの期待も高まっているよう。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)